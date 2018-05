A preparação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia começará na próxima segunda-feira, na Granja Comary, em Teresópolis, Rio.

LONDRES

Dia 27 de maio, a delegação segue para Londres onde desenvolverá suas atividades no CT do Tottenham, time inglês. Serão 2 amistosos de preparação na Europa, contra Croácia (3 de junho) e Áustria (10 de junho).

OFICIAL

Hoje, o técnico Tite anunciou a lista oficial com os 23 convocados para o Mundial, que será realizado entre os dias 14 de junho e 15 de julho.