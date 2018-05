Margot Kidder, conhecida por interpretar Lois Lane nos primeiros filmes do Superman, morreu domingo, aos 69 anos. A atriz estava em casa e a causa da morte não foi revelada.

FILMES

A atriz interpretou Lois Lane em "Superman: O filme" (1978), "Superman II – A aventura continua" (1980), Superman III" (1983), "Superman IV: Em busca da paz" (1987). Margot também fez parte do elenco de “Noite do Terror”, “Irmãs Diabólicas” e “Horror em Amityville”.

CANADENSE

Seu último trabalho foi o drama “The Neighborhood”, lançado nos EUA em agosto do ano passado. Margot Kidder nasceu no Canadá, em 17 de outubro de 1948, e foi casada 3 vezes.