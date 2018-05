A Coreia do Norte e a Coreia do Sul acertaram, hoje, a realização amanhã de reunião de alto nível na fronteira para avançar no cumprimento dos acordos alcançados na sua cúpula do mês passado, informou o Ministério da Unificação de Seul.

FRONTEIRA

O encontro acontecerá na zona da fronteira de Panmunjom e será o 1º entre representantes dos 2 países desde a realização da cúpula entre o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e o líder norte-coreano, Kim Jong-um, em 27 de abril.

RELAÇÕES

A reunião servirá para criar "uma base para o desenvolvimento sustentável das relações intercoreanas e para o estabelecimento permanente da paz na península coreana" através da implementação da "Declaração de Panmunjom", como ficou conhecido o texto assinado por Moon e Kim.