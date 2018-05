A meteorologia diz hoje que, nos dias 21, 22 e 23 de maio, a temperatura máxima em M. Claros diminuirá dos 30 graus para até 26 graus. A mínima aumentará de 17 graus para 20 graus.

DEZOITO

Nesta terça-feira temperatura máxima deverá ser de 29 graus. A mínima prevista é de 17 graus – um grau a menos do que o registrado entre 3 e 6 horas da manhã nos estúdios da Rádio 98 FM, na Vila do Rádio, Alto dos Morrinhos.

FORTE

No momento, venta forte, o tempo está parcialmente nublado e a temperatura é de 25 graus em M. Claros. Os ventos deverão soprar hoje da direção Leste a até 18 km por hora. No momento, eles sopram a 13km.

LUA

Nesta terça, às 8h48, a lua mudou de Minguante para Nova e ficará assim até dia 22. A umidade do ar em M. Claros estará, hoje, entre 91 e 46%.