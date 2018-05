A Federação Nacional dos Bancos divulgou os horários diferenciados e reduzidos para atendimento nas agências bancárias nos dias de jogos da seleção brasileira, durante a Copa do Mundo da Rússia.

HORÁRIOS

Para os jogos às 9 horas da manhã, o funcionamento será das 13 às 17 horas em todo o Brasil. Para os jogos às 11 da manhã, o funcionamento será das 8h30 às 10h30 e das 14 às 16 horas. Para os jogos às 15 horas, os bancos funcionarão das 9 às 13 horas.

APLICATIVOS

Os bancos também oferecem aos clientes opções como os caixas eletrônicos, a internet banking, o aplicativo do banco no celular e operações bancárias por telefone.

ANTECEDÊNCIA

De acordo com a Febraban, os bancos terão de informar o horário de funcionamento e atendimento nos dias de jogos em cartazes afixados nas agências com antecedência de 48 horas.