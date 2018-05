O jogo de sábado entre Atlético e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, será mesmo no Estádio Independência, o que impede a possibilidade do retorno do clássico dividido.

IMPOSSÍVEL

No Independência, é impossível fazer a divisão igualitária utilizando os 3 lances de setor. Portanto, sábado haverá "90%" de atleticanos, contra 1.871 ingressos destinados aos cruzeirenses.

IDEIA

A ideia de divisão igualitária partiu dos presidentes do Galo e da Raposa e seriam 30 mil atleticanos de um lado e 30 mil cruzeirenses do outro. Mas, o Atlético confirmou que não mudará o jogo para o Mineirão, mantendo-o no Horto. A última vez que o clássico de torcida dividida aconteceu foi numa partida da Primeira Liga, em fevereiro de 2017.