A Secretaria de Saúde informou que Minas Gerais já registrou 57 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave em 2018. A Síndrome é constatada quando o paciente possui os sintomas tradicionais de viroses (febre, cefaleia, dores musculares, tosse, dor de garganta) e também intensa dificuldade na respiração, necessitando de internação.

CASOS

Até o momento, foram notificados 800 casos da Síndrome em Minas, sendo 458 com amostra coletada e processada. Dos casos com amostras processadas, 53 foram classificados como Síndrome por Influenza e 76 como outros vírus respiratórios.

MUNICÍPIOS

Os municípios com maior número de casos da Síndrome por Influenza no estado foram Belo Horizonte (14 casos) e Mariana (3 casos). No total, 26 municípios do estado identificaram a Sindrome por Influenza em pacientes residentes.

VACINAÇÃO

Em todo o Brasil, segue até 1º de junho a Campanha de Vacinação Contra Influenza que protege contra os tipos H3N2, o H1N1 e o B.