Mesmo com 3 jogos a serem disputados em 8 dias, o técnico Mano Menezes garante que o Cruzeiro vai entrar forte em todas as competições. De acordo com o treinador, o Cruzeiro não vai priorizar nenhuma destas competições.

OITAVAS

A maratona celeste começa nesta quarta-feira contra o Atlético Paranaense, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

CLÁSSICO

Sábado, tem o clássico com o Atlético Mineiro pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na outra terça (dia 22), a Raposa receberá o Racing, da Argentina, para decidir o 1º lugar de seu grupo na Copa Libertadores.