A edição 2018 do Enem já passou de 4 milhões de candidatos inscritos, segundo o Ministério da Educação. As inscrições terminarão às 23h49 de sexta-feira e devem ser feitas no site oficial do Enem.

A previsão é que o total de candidatos chegue a 7,5 milhões. Todos os interessados em participar da prova devem se inscrever – inclusive aqueles que conseguiram a isenção da taxa de R$ 82. A aprovação do pedido de isenção, que foi feito em período anterior, não significa estar inscrito no Enem.

No caso dos estudantes que terão de pagar este valor para se inscrever, o prazo máximo para quitar o boleto bancário é 23 de maio. O exame será aplicado nos dias 4 e 11 de novembro.