Por estar participando da Copa do Brasil desde a 1ª fase, o Atlético já acumula R$ 7,8 milhões em premiação. A classificação para as quartas de final vale mais R$ 3 milhões no bolso do clube.

VENCER

Mas, para garantir estes R$ 3 milhões, o Galo precisa vencer a Chapecoense, em Chapeco, às 19h30 desta quarta-feira. O jogo de ida entre as 2 equipes foi disputado no Independência, em Belo Horizonte, e terminou empatado sem gols. Qualquer novo empate leva a decisão para os pênaltis.

ACUMULAR

Portanto, se passar pela Chapecoense, o Atlético vai acumular R$ 10,8 milhões em prêmios, valor que supera o que o Palmeiras, 3º colocado do Campeonato Brasileiro do ano passado, recebeu (R$ 7,75 milhões).