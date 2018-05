O governo mineiro confirmou ainda há pouco que o pagamento da primeira parcela do salário de parte dos servidores, que deveria ser dia 16, sofreu novo atraso de 2 dias, e será pago dia 18.

NOTA

Ainda há pouco, o governo mineiro emitiu o seguinte comunicado:



O Governo de Minas Gerais informa que a nova data de pagamento da primeira parcela dos salários do funcionalismo público do Executivo Estadual é 18/5 (sexta-feira).

A alteração foi necessária tendo em vista a análise preliminar da lista de servidores com supostos acúmulos de função apontados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG).

As datas referentes às segunda e terceira parcelas permanecem as mesmas, assim como os critérios adotados:

- 1ª parcela: 18/5 (sexta-feira);

- 2ª parcela: 25/5 (sexta-feira);

- 3ª parcela: 30/5 (quarta-feira).

* servidores com salário até R$ 3 mil líquidos recebem integralmente na primeira parcela;

* servidores com salário até R$ 6 mil líquidos recebem uma parcela de R$ 3 mil e o restante na segunda parcela;

* servidores com salário acima de R$ 6 mil líquidos recebem R$ 3 mil na primeira parcela, R$ 3 mil na segunda parcela e o restante na terceira parcela.

As forças da Segurança Pública (Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros e Agentes Penitenciários) e servidores da Fhemig não tiveram a data da primeira parcela alterada, conforme anunciado anteriormente.