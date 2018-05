A Coreia do Norte anunciou a suspensão das conversas de alto nível que teria ontem com a Coreia do Sul para discutir a paz, citando como motivo a realização de exercícios militares conjuntos entre sul-coreanos e norte-americanos.

DÚVIDA

O Norte também colocou em dúvida a realização da cúpula entre o líder Kim Jong-un e o presidente dos EUA, Donald Trump.

FIM

O encontro Norte-Sul tinha como objetivo discutir planos para implementar uma declaração entre Jong-un, ditador da Coreia do Norte, e Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul, após a cúpula histórica realizada em abril. A declaração prometia o fim formal da Guerra da Coreia e a busca da completa desnuclearização da Coreia do Norte.

INVASÃO

A agência estatal norte-coreana de notícias afirmou que os exercícios militares conjuntos eram um treinamento para uma invasão da Coreia do Norte e uma provocação, e que o Norte não tinha outro opção senão suspender as conversas.