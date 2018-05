Para forçar o pagamento de dívidas, juízes de primeira instância de diferentes locais do Brasil têm determinado a suspensão de passaporte e Carteira Nacional de Habilitação de devedores.

OPINIÕES

A medida tem sido alvo de diferentes opiniões entre especialistas e representantes do Judiciário. A informação é do jornal “Folha de São Paulo”. Parte avalia que a suspensão fere o direito de ir e vir.

RESTRIÇÃO

Para outros, a medida impõe apenas uma restrição, que seria válida em alguns casos, além de garantir os direitos de quem espera para receber o valor cobrado no Judiciário.

SUPREMO

Agora, a discussão deve chegar ao Supremo Tribunal Federal, segundo o jornal. Ação que questiona a aplicação desta suspensão foi protocolada há semana pelo PT.