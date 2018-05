O Banco Central informou hoje que a economia brasileira encolheu mais que o esperado em março, fechando o 1º trimestre com contração de 0,13%.

PIOR

De acordo com o Banco Central, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), espécie de sinalizador do PIB, recuou 0,74% em março na comparação com fevereiro. O resultado foi bem pior do que a expectativa em pesquisa da Reuters com analistas, de queda de 0,10%.

INTERROMPE

Com isto, o indicador que incorpora projeções para a produção nos setores de serviços, indústria e agropecuária, bem como o impacto dos impostos sobre os produtos, interrompe uma série de 4 trimestres de expansão.