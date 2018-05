A partir de segunda-feira, o INSS promete deixar de agendar datas para receber pedidos de aposentadoria por idade. As solicitações passarão a ser analisadas e aprovadas ou não pela internet ou telefone, sem a necessidade de o segurado ir a uma agência da Previdência.

PENDÊNCIA

Com a mudança, os trabalhadores só terão de comparecer ao local se houver alguma pendência no pedido, ou seja, caso faltem documentos que comprovem o direito de se aposentar por idade. A solicitação do benefício continua sendo feita pela internet pelo site meu.inss.gov.br ou pelo telefone 135.

MATERNIDADE

Após o pedido feito o segurado recebe um protocolo e pode acompanhar o andamento do processo. Além da aposentadoria por idade - que exige 60 anos para mulheres e 65 anos para homens, mais 15 anos de contribuições ao INSS -, o salário-maternidade também será liberado desta forma.