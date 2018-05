Uma frente fria que viaja pelo País deverá chegar a Montes Claros a partir do fim de semana. Ontem, havia a previsão de queda de 30 para 26 graus, domingo. Hoje, a previsão vê a temperatura recuando mais pausadamente - de 29 a 24 graus, até sexta-feira da semana que vem.

TREZE

A mínima temperatura em M. Claros, de madrugada,deverá recuar dos 20 graus, domingo, para até 13 graus sexta-feira da semana que vem. Há, pela previsão, 60% de chances de chover 2mm dia 21.

DEZESSETE

Hoje, a temperatura em M. Claros deverá variar dos 18 aos 29 graus. Foi de 17 graus entre 5 e 6 horas nos estúdios da Rádio 98 FM, na Vila do Rádio, Alto dos Morrinhos. No momento, o tempo está ensolarado e a temperatura é de 29 graus em M. Claros. Os ventos deverão soprar hoje da direção Leste/Nordeste a até 13 km por hora.

UMIDADE

A umidade do ar em M. Claros estará, hoje, entre 94 e 43%.