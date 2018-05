O Atlético decide, hoje às 19h30, vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o torneio mais valioso financeiramente do calendário Galo nesta temporada.

R$ 3 MILHÕES

Se vencer a Chapecoense em Santa Catarina, o Galo garante mais R$ 3 milhões em premiação por participar de 6 fases da competição. O Atlético já levou R$ 7,8 milhões durante as primeiras 5 etapas.

PÊNALTIS

Se empatar, a vaga será decidida nos pênaltis. Derrota do Galo garante a vaga aos donos da casa. A decisão por pênaltis já foi enfrentada pelo Atlético na atual edição da Copa do Brasil.

ESCALAÇÃO

O Atlético deve começar jogando hoje com: Victor, Patric, Bremer, Gabriel, Fábio Santos, Adilson, Gustavo Blanco, Luan, Cazares, Róger Guedes e Ricardo Oliveira.