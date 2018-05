Atual campeão, o Cruzeiro estreará hoje nas oitavas de final da Copa do Brasil. A defesa do título começará em Curitiba, às 21h45, contra o Atlético Paranaense.

VANTAGEM

Como se classificou para a Copa Libertadores, o time de Mano Menezes teve a vantagem de entrar diretamente nas oitavas. O Atlético Paranaense, por sua vez, precisou eliminar Caxias, do Rio Grande do Sul, Tubarão, de Santa Catarina, Ceará e São Paulo nas fases iniciais.

MARCAS

Maior campeão ao lado do Grêmio, com 5 títulos, o Cruzeiro tem marcas expressivas na Copa do Brasil. Até aqui, foram 148 jogos, 76 vitórias, 40 empates e 32 derrotas. Aproveitamento de pouco mais de 60%.

DESAFIO

São 290 gols marcados e 144 sofridos na história da competição. Além do hexa na Copa do Brasil, o Cruzeiro tem o desafio em 2018 de buscar o tri na Libertadores e o penta no Brasileirão.