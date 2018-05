O concurso 2.041 da Mega-Sena, que será sorteado hoje às 20 horas, pagará prêmio de R$ 60 milhões para o acertador das 6 dezenas. As apostas podem ser feitas até às 19 horas.

APARTAMENTOS

Se uma pessoa acertar sozinha, poderá aplicar seus R$ 60 milhões na poupança, garantindo rendimento mensal de R$ 222 mil, o equivalente a R$ 7.400,00 por dia. Com o valor do prêmio também dá para comprar 10 apartamentos de luxo.