O Atlético não conseguiu furar o bloqueio defensivo da Chapecoense, ontem à noite, em Santa Catarina, e foi eliminado da Copa do Brasil. O novo empate sem gols levou a decisão da vaga nas quartas de final para os pênaltis, E os donos da casa venceram por 4 a 3.

IRRITOU

A eliminação para a Chapecoense irritou o torcedor atleticano. Nas redes sociais, o que mais foi lembrado pela torcida foi o planejamento da diretoria, que priorizou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro em detrimento da Copa Sul-Americana.

DECLARAÇÃO

O presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, foi o principal alvo dos torcedores. Bastou a eliminação para a torcida relembrar a declaração de Câmara, que disse que a Sul-Americana estava em 2º plano para a diretoria e que se tratava de uma competição de 2ª divisão.