Pesquisa do IBGE divulgada hoje aponta que, no Brasil, falta trabalho para 27,7 milhões de pessoas. A taxa de subutilização da força de trabalho ficou em 24,7% no 1º trimestre de 2018, a maior da pesquisa que é feita desde 2012.

SUBUTILIZADOS

O grupo de trabalhadores subutilizados reúne os desempregados, aqueles que estão subocupados (menos de 40 horas semanais trabalhadas) e os que podem trabalhar, mas que não têm disponibilidade por algum motivo.

No 4º trimestre de 2017, a taxa de subutilização da força de trabalho tinha ficado em 23,6%, reunindo 26,4 milhões de pessoas. Já a taxa média anual para 2017 ficou em 23,8%.