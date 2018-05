Nesta quinta-feira, a temperatura desceu aos 16 graus, às 6 horas da manhã, nos estúdios da Rádio 98 FM, na Vila do Rádio, Alto dos Morrinhos, em M. Claros.

PODE

No momento, a temperatura é de 30 graus na cidade. O boletim meteorológico diz que a temperatura pode atingir os 15 graus nos dias 29, 30 e 31 de maio.

CAINDO

Ontem, havia a previsão de queda da temperatura máxima de 29 para 24 graus, domingo, em M. Claros. Hoje, a previsão vê a temperatura caindo – dos 29 para 24 graus, nos dias 28 e 29 de maio.

MANTIDA

A previsão para hoje é de “sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens”. Está mantida a previsão de 60% de chances de chover 2mm, segunda-feira, em M. Claros.

DEVERÃO

Os ventos deverão soprar da direção leste, a até 9 km por hora. A umidade do ar em M. Claros estará, hoje, entre 76 e 41%.