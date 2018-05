São estas as manchetes dos jornais nesta quinta-feira, 17 de maio de 2018, Dia Internacional da Comunicação e das Telecomunicações, e de Luta contra a Homofobia: Folha de São Paulo: “Banco Central surpreende e mantém os juros em 6,5%”; O Estado de São Paulo: “Ministério Público Federal acusa brasileiros de promover Estado Islâmico e planejar ataque”;

DENÚNCIA

O Tempo (Belo Horizonte): “Feminicídios no Estado crescem 29% em 3 anos”; O Globo (Rio): “Presidente do INSS cai após denúncia”; A Tarde (Salvador): “Cúpula do MDB é alvo de inquérito autorizado no STF”;

JURO

Valor Econômico (São Paulo): “Banco Central surpreende e mantém juro”; Zero Hora (Porto Alegre): “Cenário externo leva Banco Central a manter juro em 6,5%”.