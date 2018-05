A seleção brasileira vai estrear na Copa do Mundo no dia 17 de junho, domingo, às 15h, contra a Suíça. Depois, entrará em campo dia 22, sexta-feira, contra a Costa Rica, às 9 horas. O 3º jogo será dia 27, quarta-feira, às 15h, contra a Sérvia.

BANCOS

O Banco Central já anunciou mudança no horário dos bancos nos dias de jogos do Brasil. Quando as partidas forem às 9h, os bancos vão abrir das 13h às 17h.

ÀS ONZE

Quando forem às 11h, os bancos ficarão abertos das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16h. Se o jogo acontecer às 15h, o horário será das 9h às 13h.

DEFINIR

Caberá ao serviço público e às empresas privadas definir o horário de funcionamento nos dias de jogos.