O técnico Mano Menezes reafirmou que o Cruzeiro não abrirá mão de nenhum campeonato, mesmo com a sequência dura de compromissos que o time tem pela frente.

CLÁSSICO

Depois de vencer o Atlético Paranaense ontem, nas oitavas de final da Copa do Brasil, a Raposa tem pela frente o clássico contra o Galo, às 16 horas de sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

PRESERVARÁ

O treinador indicou que preservará alguns jogadores na partida contra o Galo. “Não vamos abrir mão de nada. Não faz sentido com o elenco que temos falar em abrir mão de alguma coisa. As opções (contra o Atlético) serão as mais fortes fisicamente...”, admitiu o treinador. Mano destacou que os jogadores forem avaliados fisicamente.