O Brasil teve a sua permanência na vice-liderança do ranking da Fifa confirmada, hoje, quando a entidade voltou a atualizar a sua lista.

ATRÁS

A seleção brasileira tem 1.384 pontos e fica atrás somente da líder Alemanha, com 1.544, enquanto Bélgica e Portugal também sustentaram as respectivas 3ª e 4ª posições, com 1.346 e 1.306 pontos.

JUNHO

Argentina (5ª colocada), Suíça, França, Espanha, Chile e Polônia fecham, nesta ordem, o grupo dos 10 primeiros colocados no ranking da Fifa. O ranking da Fifa voltará a ser atualizado em 7 de junho, uma semana antes da abertura da Copa do Mundo.