Eliminado da Copa do Brasil pela Chapecoense, o Atlético deixou de receber R$ 3 milhões. Soma-se a isso os 300 mil dólares que o Galo deixou de receber ao ser tirado da Copa Sul-Americana pelo San Lorenzo. Com isto, time mineiro acumula 2 eliminações e deixa de receber R$ 4 milhões num espaço de 9 dias.

RECEBEU

O Atlético deixa a Copa do Brasil com R$ 7,8 milhões acumulados, por ter marcado presença em 5 fases do torneio milionário. Na Sul-Americana, recebeu 250 mil dólares (R$ 920 mil) por enfrentar o San Lorenzo.

CRUZEIRO

Agora, o Galo tem para disputar somente o Campeonato Brasileiro, de maio até dezembro, com parada na Copa do Mundo. O próximo adversário é o Cruzeiro, às 16 horas de sábado, no Independência.