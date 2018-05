Candidatos que pretendem fazer o Enem neste ano têm até hoje para se inscrever. Pelo menos 5 milhões de pessoas de todo o país já fizeram o cadastro para as provas, que serão aplicadas em 4 e 11 de novembro. A inscrição deve ser feita até as 23h59 no site enem.inep.gov.br/participante.

ISENTOS

Alunos de escolas públicas que estiverem concluindo o ensino médio em 2018 não irão pagar taxa, mesmo que eles não tenham solicitado a gratuidade no período previsto em edital, finalizado em abril.

PAGO

Os demais estudantes devem desembolsar R$ 82. O valor deverá ser pago até quarta-feira da semana que vem. Quem precisar de atendimento especial no dia da prova deve solicitar a assistência no momento da inscrição.

TRANSEXUAIS

Os transexuais que optarem por usar o nome social têm de 28 de maio a 3 de junho para fazer o pedido. Caso ocorra algum problema, o candidato deve ligar para o telefone 0800-616-161.