Na previsão de hoje, a meteorologia amplia os dias com chances de chuva, semana que vem em M. Claros. O boletim meteorológico enxerga 60% de chances de chover 4mm segunda-feira, 5mm terça, 1mm quinta e 1mm sexta. A previsão para hoje é de “sol com algumas nuvens. Não chove”.

DESCER

Nesta sexta, a temperatura deve variar entre 17 e 30 graus. Entre 5 e 6 horas, desceu 18 graus, nos estúdios da Rádio 98 FM, na Vila do Rádio, Alto dos Morrinhos, em M. Claros. No momento, a temperatura é de 25 graus. Amanhã, a mínima pode descer aos 15 graus.

DEZESSETE

Os ventos deverão soprar da direção leste, a até 17 km por hora. A umidade do ar em M. Claros estará, hoje, entre 90 e 52%.