O Vaticano emitiu nova diretriz em que aconselha freiras de clausura a não exagerarem no uso das redes sociais. O documento ressalta que a recomendação é para evitar que “barulhos, notícias e palavras” interfiram em seus mundos que deveriam ser contemplativos e silenciosos.

SOBRIEDADE

O escritório do Vaticano para vida religiosa afirmou ainda que enquanto elas estiverem autorizadas a usar o Facebook, o Twitter e a ler notícias online, devem fazê-lo “com descrição e sobriedade”.

ATENÇÃO

O documento emitido pelo Vaticano também traz a orientação de que as religiosas devem prestar bastante atenção aos conteúdos online e ao “tipo e quantidade de informações” que consomem na rede.

PROTESTO

As orientações chegam 3 semanas após um grupo de freiras na Espanha publicar texto de protesto no Facebook. A publicação é um tipo de resposta à absolvição de 5 homens acusados de estuprarem uma adolescente durante festival em 2016.