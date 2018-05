Todos os bispos do Chile apresentaram, hoje, renúncia ao papa Francisco. A renúncia coletiva foi apresentada depois de encontro no Vaticano, do papa com os 34 bispos do Chile, para discutir os casos de abuso sexual no país praticados por padres.

ACOBERTAR

Um dos bispos era acusado de acobertar um sacerdote. Foi um pedido de demissão em massa sem precedentes. "Colocamos nossos postos nas mãos do Santo Padre e deixaremos que ele decida livremente por cada um de nós", informaram os bispos em uma coletiva de imprensa no Vaticano.

PERDÃO

Eles também pediram perdão ao Chile, às vítimas de abusos e ao papa. Depois explicaram que enquanto Francisco toma uma decisão sobre cada um deles, "seguirão em suas plenas funções". O papa ainda não decidiu se aceita a renúncia.