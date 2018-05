Faltam 7 meses para a temporada 2018 acabar. Mas o Atlético terá apenas o Campeonato Brasileiro pela frente até dezembro. A meta é subir bastante na tabela e garantir ao menos uma vaga para a Copa Libertadores de 2019.

LÍDERES

Atualmente, em 3º lugar, com mesma pontuação dos líderes Corinthians e Flamengo, o Galo terá 6 das próximas 7 partidas - até a parada da Copa do Mundo - em Belo Horizonte.

MANDANTE

Serão 5 jogos como mandante, e apenas 2 como visitante (contra o América, 7 de junho, no Independência, e diante do Sport, em 30 de maio, no Recife). Os outros jogos serão: neste sábado, contra o Cruzeiro, 26 de maio contra o Flamengo, 2 de junho contra a Chapecoense, 10 de junho contra o Fluminense, e 13 de junho contra o Ceará.