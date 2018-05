A Agência Reguladora de Medicamentos dos EUA autorizou novo remédio que promete prevenir a enxaqueca. O medicamento tem uma substância que bloqueia a proteína causadora da enxaqueca e estará disponível para os pacientes dentro de uma semana.

INJEÇÃO

O remédio Aimovig é aplicado com uma injeção por mês. Os testes não indicaram efeitos colaterais. A dose mensal custa caro e, no Brasil, sairá por cerca de R$ 2.100,00.

MULHERES

Ainda não há previsão de quando o remédio será aprovado e chegará ao Brasil. A enxaqueca é 3 vezes mais comum em mulheres e afeta uma em cada 7 pessoas no mundo. A nova droga não impede todos os ataques de enxaqueca, mas pode reduzi-los em 50% ou mais.