Clássicos estaduais serão o destaque na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começando pelo clássico entre Atlético e Cruzeiro, desta vez no Independência, às 16 horas deste sábado, e com motivações distintas para as 2 equipes.

REABILITAR

O Galo busca se reabilitar e deixar para trás o impacto das eliminações nas copas Sul-Americana e do Brasil, o que fez do Brasileirão o desafio que resta ao time alvinegro.

AMPLIAR

Para a Raposa, a ordem é não se deixar distrair com o jogo decisivo de terça-feira contra o Racing, no Mineirão, pela Libertadores. O Cruzeiro quer ampliar a boa fase, vencendo o Atlético.

LIDERANÇA

Também neste sábado, mas às 19h, Flamengo e Vasco se enfrentarão no Maracanã. Vitória do Flamengo manteria a equipe na liderança, enquanto o Vasco, que vive momento político conturbado, tenta encostar nas primeiras posições. Outro clássico será São Paulo e Santos, às 16 horas de domingo, no Morumbi.