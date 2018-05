A CBF alterou a data do jogo entre Chapecoense e Cruzeiro a ser disputado na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A nova data da partida é sábado, 9 de junho, às 19h, em Santa Catarina.

Anteriormente o jogo estava agendado para domingo, 10 de junho, às 11 da manhã. A alteração acontece por causa do amistoso da seleção brasileira contra a Áustria. Este jogo acontecerá às 11 horas da manhã de 10 de junho, na capital austríaca, Viena.

Depois deste jogo entre Chapecoense e Cruzeiro, a Raposa realizará apenas uma partida no Brasileirão antes da parada da Copa do Mundo. Viajará a Curitiba para enfrentar o Paraná, às 19h30 do dia 13 de junho.