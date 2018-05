O casamento entre o príncipe Harry, de 33 anos, e a atriz norte-americana Meghan Markle, de 36, deve reunir 100 mil espectadores neste sábado, em Windsor, na Inglaterra, segundo autoridades inglesas.

ESPERADO

Apontado pela mídia como o casamento mais esperado do ano, a cerimônia religiosa tem transmissão ao vivo para dezenas de países. Também haverá festas espalhadas por bares, restaurantes e boates da Inglaterra.

SURPREENDER

Harry e Meghan se casarão na capela de São Jorge, no castelo de Windsor. Seiscentos convidados devem assistir ao casamento real dentro da capela. Outros 2.600 acompanharão do lado de fora, no jardim do castelo. A cerimônia pode surpreender mais do que as anteriores, já que não se sabe até que ponto a noiva seguirá as tradições da família real ou se ditará novas regras na cerimônia.

SOZINHA

Foi informado que Meghan entrará sozinha na capela e caminhará alguns metros até chegar na nave da Igreja, onde estará o coral e o príncipe Charles, que a acompanhará dali em diante até o encontro com Harry. O pai da noiva não comparecerá e o momento conhecido como a "passagem da noiva" não acontecerá.