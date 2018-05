O técnico Mano Menezes admitiu que o Cruzeiro não terá a mesma formação dos últimos 2 jogos no clássico contra o Atlético, neste sábado, às 16 horas, no Independência.

“IMPROVÁVEL”

O treinador antecipou que é ´bem improvável´ que 100% dos titulares estejam à disposição para o clássico válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que pelo menos 3 dos 11 titulares sejam poupados.

LIBERTADORES

Isto porque na terça-feira a Raposa tem compromisso decisivo contra o Racing, pela Copa Libertadores, no Mineirão. Se vencer, o Cruzeiro pode acabar a 1ª fase na liderança do Grupo 5.