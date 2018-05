Pesquisa do IBGE revela que um em cada 5 jovens, de 15 a 29 anos, em Minas Gerais, não estudava nem trabalhava em 2017. São quase 1 milhão de jovens – nas idades consideradas mais produtivas – fora das salas de aula ou do mercado de trabalho.

MULHERES

O coordenador da pesquisa ressalta que o índice aumenta quando se considera a questão do gênero. Entre as mulheres mineiras de 15 a 29 anos, 24,3% estavam fora da sala de aula ou não tinham emprego.

JOVENS

O índice também é mais significativo se considerarmos a faixa etária entre 18 e 24 anos. O percentual de jovens mineiros desta idade que não trabalhavam nem estudavam subiu de 21,9%, em 2016, para 24,7%, em 2017.

BRASIL

No Brasil, a parcela da população de 15 a 29 anos que não estava empregada nem estudava cresceu de 21,8% do total, em 2016, para 23%, no ano passado. São 11,16 milhões de pessoas de 15 a 29 anos nessa situação – 619 mil a mais do que em 2016.