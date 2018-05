A meteorologia prevê hoje que a temperatura máxima deverá cair 7 graus em M. Claros, de hoje até terça-feira. A máxima prevista para hoje é de 30 graus, mas deve baixar para 28 segunda-feira e 24 terça. No momento, a temperatura é de 29 graus, nos estúdios da Rádio 98 FM, na Vila do Rádio, Alto dos Morrinhos, em M. Claros.

ATINGIR

A mínima deve atingir os 17 graus hoje, os 19 amanhã e segunda, os 18 terça, e os 16 quarta. A temperatura desceu aos 17 graus, às 6 horas de hoje.

SUMIU

A chuva de 1mm sumiu da previsão para quinta e sexta, mas, por enquanto, está mantida para segunda (4mm) e terça (5mm) – com 60% de chances.

UMIDADE

A previsão para hoje, em M. Claros, é de “sol com algumas nuvens. Não chove”. Os ventos deverão soprar da direção Nordeste, a até 12 km por hora. A umidade do ar estará, hoje, entre 92 e 38%.