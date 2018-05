Estudo francês na Rússia, que guarda os restos da arcada dentária de Adolf Hitler, confirma que o ditador nazista morreu mesmo em 1945.

LUA

“Ele não foi para a Argentina em um submarino, não está escondido em uma base na Antártica, nem no lado oculto da Lua”, indicou um dos pesquisadores.

CIANURETO

O estudo confirma a versão geralmente aceita de que Hitler morreu em seu bunker de Berlim com sua companheira Eva Braun. De acordo com os pesquisadores, Hitler morreu após beber cianureto e disparar um tiro em si mesmo.

BALA

“Não sabíamos se havia usado uma cápsula de cianureto para se matar ou uma bala na cabeça. As duas são muito prováveis”, disseram os pesquisadores.

TESTA

A análise da arcada dentária não encontrou rastros de pólvora, o que indica que o revólver não entrou na boca e que, mais provavelmente, foi apontado para o pescoço ou para a testa. A análise também não encontrou vestígios de carne, já que Hitler era vegetariano.