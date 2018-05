O Atlético tem um desfalque importante para o clássico das 16 horas deste sábado, contra o Cruzeiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Suspenso, Gustavo Blanco não pode jogar hoje.

ELIAS

Apesar de a comissão técnica ter optado por fechar o treino de ontem, o técnico Thiago Larghi não fez mistério e revelou o substituto do meio-campista. Elias, titular em apenas uma das 8 últimas partidas, voltará ao time.

LUAN

Ele perdeu espaço a partir do momento em que Gustavo Blanco melhorou de rendimento. Thiago Larghi indicou também que Luan deve voltar ao time no lugar de Cazares.