São estas as manchetes dos jornais neste sábado, 19 de maio de 2018, Dia de Santo Ivo: Folha de São Paulo: “Em novo dia de instabilidade, dólar sobe e chega a R$ 3,74”; O Estado de São Paulo: “Advogado de delatores é acusado de cobrar propinas”;

GASOLINA

O Tempo (Belo Horizonte): “Planalto admite cortar imposto com gasolina a R$ 4,55”; Estado de Minas: “Gasolina passa de R$ 5 em BH”;

DÓLAR

O Globo (Rio): “Banco Central reage à escalada do dólar”; Correio Braziliense (Brasília): “União do centro, proposta por Temer, ganha força”;

ESTUDAR

Jornal do Commercio (Recife): “Mais jovens sem estudar nem trabalhar”; A Tarde (Salvador): “Nordeste tem o maior número de analfabetos”.