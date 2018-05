Atlético e Cruzeiro fazem hoje um clássico mais importante para o lado alvinegro, no Independência, a partir das 16 horas.

PRESSIONADO

Apesar de aparecer numa ótima 3ª colocação na tabela, empatado em pontos com Flamengo e Corinthians, o Galo chega à 6ª rodada do Campeonato Brasileiro pressionado pelas eliminações recentes na Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Sem falar na “virada” sofrida para o rival Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro.

DESFALCADO

Além de jogar como mandante, com apoio de 90% das arquibancadas, o Galo ainda deverá enfrentar um adversário desfalcado, fator que aumenta a cobrança em caso de tropeço.

ALGUNS

O Cruzeiro deve poupar alguns jogadores, porque prioriza a Copa Libertadores, competição pela qual voltará a campo terça-feira, contra o Racing, para definir o líder do Grupo 5.