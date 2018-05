Até 12 de junho, a Aeronáutica receberá inscrição para Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Médicos do ano de 2019. O concurso tem 104 vagas para médicos e médicas em especialidades de pediatria, família e comunidade e otorrinolaringologia.

PRIMEIRO-TENENTE

O estagiário que concluir o curso com aproveitamento estará em condições de ser nomeado Primeiro-Tenente, cujo soldo será de R$ 8.245 em 2019. A taxa de inscrição para o exame custa R$ 130.

PROVAS

O processo seletivo será feito por meio de provas escritas, teste de avaliação do condicionamento físico, exame de aptidão psicológica e prova prático-oral. Os aprovados precisam ter até 35 anos de idade e serão lotados em diversas regiões do país.