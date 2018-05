O prazo para inscrições no Enem 2018 terminou ontem. Os inscritos têm até quarta-feira para pagar a taxa de inscrição.

ISENTOS

Os alunos de escolas públicas são isentos do pagamento. Para os demais, o valor da taxa é de R$ 82 e pode ser pago em agências bancárias e dos Correios, internet banking e lotéricas.

AUTOMÁTICA

No caso dos concluintes do 3º ano do ensino médio da rede pública, o sistema de inscrição dará a isenção automaticamente, mesmo que o candidato tenha se esquecido de solicitá-la antes.

6 MILHÕES

Mais de 6 milhões de candidatos se inscreveram para o Enem. O balanço final ainda não foi divulgado. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro. Os resultados sairão em janeiro.