Os trabalhos de treinamento e avaliação física da seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, começarão segunda-feira, quando os jogadores se apresentarão e serão recebidos pela comissão técnica.

INGLATERRA

Serão apenas 6 dias de trabalho, pois dia 27 todos embarcarão para a Inglaterra, onde a seleção fará sua preparação no centro de treinamento do clube de futebol Tottenham.

AMISTOSOS

Dois amistosos foram marcados, antes de a equipe viajar à Rússia. Dia 3 de junho, os brasileiros enfrentarão a Croácia, em Liverpool, e dia 10 jogarão contra a Áustria, em Viena.

SOCHI

Na Rússia, a seleção fará sua preparação final na cidade de Sochi, onde realizará os treinamentos e retornará após as partidas. No local, ficará toda a estrutura para os jogadores e a comissão técnica. A 1ª partida do Brasil será dia 17 de junho, contra a Suíça.