A 6ª rodada do Campeonato Brasileiro foi ótima para o Atlético, que venceu o clássico contra o Cruzeiro e chegou aos 13 pontos na tabela de classificação.

SOZINHO

Beneficiado pelo empate de 1 a 1 entre Flamengo e Vasco e Corinthians e Sport, o Galo assumiu sozinho a liderança. Flamengo, Corinthians e Palmeiras aparecem em seguida com 11 pontos, cada. O América é o 6º colocado, com 10.

DÉCIMO-SEGUNDO

O Cruzeiro é o 12º com 7 pontos. Confira o resultado de outros jogos da 6ª rodada do Brasileirão: Palmeiras 3 x Bahia 0, Vitória 2 x Ceará 1, São Paulo 1 x Santos 0, Grêmio 0 x Paraná 0, América 1 x Botafogo 0, e Fluminense 2 x Atlético Paranaense 0. A 6ª rodada será concluída, hoje, com o jogo entre Internacional e Chapecoense.