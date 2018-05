A blogueira e modelo Nara Almeida, que tornou pública sua luta contra um câncer no estômago descoberto em 2017, morreu na madrugada desta segunda-feira, em hospital de São Paulo, aos 24 anos.

CARINHO

Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora sempre afirmava que ganhava forças por conta do carinho de fãs e amigos que a acompanhavam.

EXPERIMENTAL

Sem postar desde o dia 4 de maio, Nara Almeida afirmou em um dos seus últimos posts que o câncer havia se espalhado para outros órgãos, como fígado e pâncreas, e iria tentar um tratamento experimental bancado pelo jogador de futebol Alexandre Pato.

ORAÇÕES

Nas redes sociais, seu namorado pediu orações aos fãs nas últimas semanas. Ele confirmou a morte de Nara no Instagram. "Infelizmente a Nara faleceu na noite passada, depois de tanta luta minha vontade era tê-la pra sempre, mas ela merecia descansar", escreveu.