Confira as manchetes dos jornais nesta segunda-feira, 21 de maio de 2018, Dia da Língua Nacional: Folha de São Paulo: “Maduro obtém reeleição contestada na Venezuela”; O Estado de São Paulo: “Prisão temporária cresce depois de veto à coercitiva”; O Tempo (Belo Horizonte): “’Prisão juvenil’ toma lugar da ressocialização”;

CAMINHONEIROS

O Globo (Rio): “Gastos com pessoal ameaçam ajuste fiscal do Rio”; Correio do Povo (Porto Alegre): “Caminhoneiros prometem greve nacional a partir de hoje”;

INSS

A Tarde (Salvador): “Termina hoje prazo de convocados pelo INSS”; Valor Econômico (São Paulo): “Companhias estão menos vulneráveis à alta do dólar”.