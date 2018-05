Nesta semana, o Cruzeiro não deve sentir tanto o cansaço pela forte sequência de jogos que vem enfrentando. Com exceção de Arrascaeta e Fábio, a equipe titular foi poupada no clássico contra o Atlético.

RACING

A decisão faz parte do início da preparação para enfrentar o Racing, às 21h30 desta terça-feira, no Mineirão, no encerramento da fase de grupos da Copa Libertadores.

SIMPLES

No jogo contra o Racing amanhã à noite, a Raposa precisa de uma vitória simples para terminar a fase de grupos como líder da Chave 5.

SANTOS

Depois desta partida, o Cruzeiro enfrentará o Santos, às 16 horas de domingo, no Pacaembu, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será um jogo crucial para a reabilitação do Cruzeiro no Brasileirão.